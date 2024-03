Marelli | «non c’era rigore di Buongiorno su Osimhen | spiacevoli le parole di Mario Rui a Orsato»

(Di sabato 9 marzo 2024) L’ex arbitro Lucaha parlato a Dazn, ha commentato l’arbitraggio didi Napoli-Torino 1-1. Ha promosso la direzione di gara del fischietto di Schio. Ecco cosa ha detto a Dazn: «Nel primo tempo sbracciata di, imprudente ma involontaria, nei confronti di. È il quarto uomo forse a suggerire adi ammonire il nigeriano, decisione corretta. Si tratta di un evento involontario altrimenti sarebbe stata condotta violenta e quindi espulsione. «Su Linetty forse c’è il solo errore diche avrebbe dovuto ammonirlo per la sua entrata su Juan Jesus. Non era da ammonizione invece il fallo su Kvara. «Su Zapata nonammonizione, bravo. «E poi veniamo al contatto ...

