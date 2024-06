GP Mugello MotoGP | Clamorosa doppietta italiana! Bagnaia e Bastianini chiudono davanti a Martin

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 giugno 2024) Nel giorno della festa della Repubblica, l'Italia dei motori celebra i suoi campioni e lo fa persino tra le mura del circuito di casa del. Nella gara, conclusasi poco fa, è arrivata unafirmata Peccoed Enea, con quest'ultimo che nel giro finale ha superato in curva Jorge, giunto infine terzo. Da sottolineare la rimonta di, che era partito dalla quinta posizione per via della penalità da scontare. Il pilota italiano non si è fatto intimorire e ha riportato subito in ordine i fatti. Andiamo dunque a scoprire cosa è successo nel GP deldi. GPconCrediti foto: EneaFacebook 1 FrancescoITA Ducati Lenovo (GP24) 2 EneaITA Ducati Lenovo (GP24) 3 JorgeSPA Pramac Ducati (GP24) 4 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) 5 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) 6 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) 7 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) 8 Maverick Viñales SPA Aprilia Factory (RS-GP24) 9 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) 10 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 11 Aleix Espargaro SPA Aprilia Factory (RS-GP24) 12 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23) 13 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) 14 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) 15 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 16 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) 17 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) 18 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 19 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) 20 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP24) Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)