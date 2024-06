Zelensky contro la Cina | Fornisce armi alla Russia e vuole sabotare il vertice di pace in Svizzera Pechino nega

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 2 giugno 2024)stanno «facendo di tutto per» ilsullache si terrà il 15 e 16 giugno in. A lanciare l’accusa è il presidente ucraino Volodymyr, che in questi giorni si trova a Singapore per partecipare allo Shangri-La Dialogue. A meno di due settimane daldi, il leader di Kiev alza i toni del confronto e punta il ditoil Paese di Xi Jinping, che non sarà presente in. Si tratta per certi versi di un’inversione di rotta per, che – fa notare Politico – ha corteggiato a lungo laper cercare di mettere in discussione l’amicizia tra Xi e Vladimir Putin. «La, sfruttando l’influenza cinese nella regione, utilizzando anche i diplomatici cinesi, fa di tutto perildi», ha detto il presidente ucraino nel suo discorso da Singapore.