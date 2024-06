Fonte : calcionews24 di 2 giu 2024

com, i rossoneri sarebbero pronti ad affondare il colpo per Tiago Santos, terzino destro del LilleSecondo calciomercato Il Milan è pronto a dare il via alla campagna acquisti in entrata con un acquisto fortemente voluto da Fonseca Il calciomercato Milan sta per cominciare ad entrare sul nel vivo.

Milan ALL IN su questo giocatore | Ibrahimovic e Furlani pronti all’offerta UFFICIALE