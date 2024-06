Cocciaretto saluta il Roland Garros l’americana Gauff chiude il match in meno di un’ora | l’azzurra eliminata agli ottavi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 2 giugno 2024) Elisabettadeve arrendersi alla statunitense Coco, che le nega il passaggio ai quarti deldopo averla battuta in due set (6-1, 6-2). Si ferma cosìdi Fermo, numero 51 del ranking, che ha lasciato visibilmente delusa il campo dopo averto per l’ultima volta il pubblico parigino. Troppo forte la statunitense numero 3 al mondo, che in una giornata di grazia ha chiuso ilin pocodi. Perresta la soddisfazione di aver raggiunto per la prima volta in carriera questo livello in uno Slam, pagando caro l’impegno delle precedenti gare.volta così ai quarti per la quarta volta di fila sulla terra rossa di Parigi. June 2, 2024 Leggi anche: Non solo Sinner.