LIVE Motocross GP Germania MXGP 2024 in DIRETTA | Prado domina Gajser spera nella pioggia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8- Vlaanderen supera Coldenhoff, puntaper la seconda posizione. 7- Herlings sorpassa Jacobi per la sesta piazza. 6-supera Coldenhoff, ma sono 9 i secondi di distacco da. 5- Proseguono le rimonte, Herlings settimo, Guadagnini dodicesimo, Bonacorsi nono. 4- Sfida massima trae Coldenhoff, l’olandese mantiene attualmente la seconda posizione. 3- CADUTA PER FEBVRE. Ritiro per lui. 3- Herlings scatenato si trova già in ottava posizione, errore per Febvre che scende al decimo posto. 2- Bonacorsi si trova in undicesima posizione, Guadagnini quindicesimo. 2- Bruttissima partenza per Herlings solo decimo, settimo Febvre. 1-si prende subito la testa della gara. 1- Coldenhoff si prende la prima posizione, secondoe terzo