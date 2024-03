Michel Dessì | l’inviato tv che ha fatto gli scoop sui Ferragnez | è figlio di due ex concorrenti del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 6 marzo 2024)di Pomeriggio Cinque divenuto molto popolare nelle ultime settimane per aver strappato le prime dichiarazioni pubbliche di Chiara Ferragni e Fedez dopo le indiscrezioni sulla separazione della coppia. Molti telespettatori ignorano però un aspetto curioso sulla vita privata del giornalista:, infatti, èdi una coppia di exdel. I suoi genitori sono Alfioe Rosy Stagnitti, marito e moglie calabresi che parteciparono alla quinta edizione del reality show di Canale 5. Correva l’anno 2005 e i due entrarono nella casa del Gf in coppia, ma comesingoli in contrapposizione a un’altra coppia: quella dei toscani Francesco Giusti e Giulia ...