Mile Svilar ferma il Feyenoord | Roma agli ottavi di Europa League | De Rossi vince ai calci di rigore

Svilar 'insidia' Rui Patricio. Una poltrona per due tra i pali giallorossi

Europa League, Svilar e Zalewski regalano il passaggio del turno alla Roma | Feyenoord battuto ai calci di rigore: Pronti al via e la Roma è subito sotto perchè al 5' Gimenez dopo un batti e ribatti con la spalla deve solo spingere in porta e battere Svilar. Ed è subito in salita per i giallorossi, che però ... sportpaper

Svilar, la Roma ha trovato il suo portiere: Due indizi, in genere, fanno una prova. Allora le due ultime partite della Roma, la trasferta a Rotterdam contro il Feyenoord e quella di campionato contro il Frosinone, sono quasi una conferma per Mi ... sportcafe24

Da Svilar ad Azmoun, in tanti si giocano il futuro in giallorosso: Da Mile Svilar a Sardar Azmoun, da Diego Llorente a Nicola Zalewski, sono tutte storie pronte al definitivo “decollo” dalla pista dell’Olimpico. Alla cloche di comando dell’”aeroplano dei sogni” ... siamolaroma