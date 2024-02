Milan | Bennacer si ferma ancora | cosa filtra sul recupero

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Le condizioni fisiche di Ismael, centrocampista algerino del, dopo l’ultimo infortunio. I dettagli L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle condizioni fisiche di Ismael. Il centrocampista algerino, tornato da poco dall’infortunio al crociato, èdolorante a causa di qualche botta ricevuta nel corso dell’ultima sfida di campionato tra Monza e. Per questoè in dubbio sia per il match contro l’Atalanta nel prossimo turno di Serie A, sia per il ritorno degli spareggi di Europa League contro il Rennes. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24