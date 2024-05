Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 19 maggio 2024)DEL 19 MAGGIOORE 16.20 MATTEO BERTONCINI BUON GIORNO E BUONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA FIRENZEDOVE E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE SEGNALATO IN PRECEDENZA TRA ORVIETO E ATTIGLIANO VERSO, AL MOMENTO NON CI SONO DISAGI ALLA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO È REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO REGOLARE ANCHE SULLA PRINCIPALI AUTOSTRADE DELSULLA VIA APPIA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZA DI MARINO VERSOCOLDE EPR TRAFFICO ANCHE SULLA VIA DEI LAGHI DALLA VIA APPIA A VIA DEL SASSONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANDIAMO DENTRO LA CAPITALE DOV OGGI COME OGNI DOMENICA E’ ATTIVA LA PEDONALIZZAZIONE DI VIA DEI FORI IMPERIALI, SONO DEVIATE DUNQUE 5 LINEE BUS INFINE, ...