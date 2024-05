Corruzione al comando dei vigili del fuoco di Monza | tutti gli indagati hanno chiesto di patteggiare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024), 19 Maggio 2024 – Quattro richieste di patteggiamento e una di messa alla prova, ma dopo avere pagato un risarcimento dei danni a un’associazione nazionale che si occupa dei familiari dei pompieri, per l’inchiesta sullaalprovinciale deideldi. Il primo a voler concordare con la Procura diuna pena di poco superiore ai 4 anni comprensiva dei mesi che ha già trascorso in carcere – così da non doverci tornare – è Enrico Celestino Vergani, 57 anni, di Carate Brianza. Vergani è l’addetto agli acquisti per l’ufficio automezzi accusato di avere abusato del suo ruolo per ottenere mazzette dai fornitori, ma anche regali come buoni benzina e catene da neve per le proprie auto, oltre che intascarsi beni della sede di ...