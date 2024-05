F1 - Lando Norris | Ora possiamo lottare con Red Bull e Ferrari e lottiamo per vincere ogni gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024)è andato a un passo dal bis. Il britannico della McLaren stavolta si inchina a Max Verstappen nel Gran Premio Made in Italy e dell’Emilia Romagna a Imola, ma si è reso protagonista di una rimonta pazzesca che l’ha portato ad arrivare ad appena sette decimi al traguardo dal tre volte campione del mondo. Queste le sue considerazioni a caldo dopo la: “Con un giro in più o due penso che l’avrei preso, mi fa male dirlo, ma è così. E’ dura, perché ho combattuto tanto fino alla fine. Purtroppo ho perso troppo tempo all’inizio, nel primo stint lui è andato molto meglio di me. La prima metà diè stata difficile, mentre la seconda decisamente migliore”. “Un paio di giri in più sarebbe stato meglio, ma non era la nostra giornata. Nel corso del weekend pensavamo di poter competere insieme a Max, ora siamo al ...