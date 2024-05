Perché i giocatori della Spagna non cantano l'inno

Cheikh Kane Sarr, portiere del Rayo Majadahonda, squadra di ‘tercera liga‘ in Spagna , ha affrontato un tifoso dopo aver ricevuto insulti razzisti, gli ennesimi in un campionato spagnolo, nella partita contro il Sestao. Ai microfoni di “El ...

Dalla Spagna rilanciano: "Napoli, nel mirino c'è il difensore Rafa Marin" - Dalla spagna rilanciano: "Napoli, nel mirino c'è il difensore Rafa Marin" - Stando alle informazioni che arrivano dalla spagna il Napoli avrebbe messo nel mirino il difensore spagnolo. In casa Napoli sono già partite le manovre per rinforzare la compagine azzurra, bisognerà ...

Cassano: "Il migliore allenatore del mondo è italiano. S'è preso una brutta gatta da pelare" - Cassano: "Il migliore allenatore del mondo è italiano. S'è preso una brutta gatta da pelare" - Non abbiamo calciatori forti, all'estero gente come Yamal a sedici anni fa già la differenza con la spagna. Noi non abbiamo giocatori così anche se Mancini ha provato a buttarli dentro. In Italia non ...

Un successo la festa rossoblù. La Civitanovese non si ferma - Un successo la festa rossoblù. La Civitanovese non si ferma - La festa che anticipa la festa. Al Polisportivo, la Civitanovese dilaga nell’amichevole contro l’Osimana, prima delle celebrazioni al Varco sul mare con cui il club del patron Mauro Profili ha voluto ...