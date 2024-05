Che cos' è l' hot honey - il miele piccante che sta stregando gli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 19 maggio 2024) In un mondo che impazzisce per i condimenti, ilregna sovrano. In Usa lo si trova nelle insalate di Sweetgreen e sui nugget di pollo al KFC, nella ricetta delle famose chips Utz, nonché assaporare nelle confezioni di gelato Van Leeuwen in edizione limitata. Se ne possono acquistare bottiglie all'ingrosso da Costco, gustarlo sul toast alla ricotta nei wine bar di Williamsburg e perfino indossarlo. Mike's Hot, il principale produttore delper cui vanno pazzi gli States, ha infatti firmato un paio di sneakers lo scorso anno. L'ascesa delDalla scorsa settimana, si può persino bere il hotnell'affogato o nell'espresso martini cocktail presso le Starbucks Reserve, location di lusso dove l'azienda ...