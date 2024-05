Minturno Chiuse le indagini sull’omicidio del professore Pietro Caprio

Minturno – Sono tornati in libertà i due cittadini di Minturno , entrambi quarantenni e originari di Formia, arrestati sabato pomeriggio dai Carabinieri della Compagnia di Formia con la disponibilità di un chilo grammo di hashish e 230 grammi di ...

Minturno – Forse sono ad una svolta le indagini , che potrebbero conoscere nuovi ed inattesi sviluppi, promosse dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per fare piena luce sull’ Omicidio del professor Pietro Caprio , il docente di ...

Minturno – Forse sono ad una svolta le indagini , che potrebbero conoscere nuovi ed inattesi sviluppi, promosse dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per fare piena luce sull’ Omicidio del professor Pietro Caprio , il docente di ...

Omicidio Pietro Caprio, chiuse le indagini: verso il processo - Omicidio Pietro Caprio, chiuse le indagini: verso il processo - ma anche minturno, in provincia di Latina, dove insegnava. Il rinvenimento del corpo carbonizzato del docente ha scioccato tutti coloro che lo conoscevano e ha aperto indagini che la Procura di Santa ...

Omicidio Caprio, chiuse le indagini - Omicidio Caprio, chiuse le indagini - Chiuse le indagini sull’omicidio di Pietro Caprio, il docente di 58 anni che insegnava a minturno, che fu ucciso e bruciato nella zona denominata Pantano ubicata nel Comune casertano di Cellole. La ...

In manette i fratelli della droga: rifornivano i pusher del sud pontino - In manette i fratelli della droga: rifornivano i pusher del sud pontino - minturno, Santi Cosma e Damiano e Castelforte. L’organizzazione riusciva a smerciare circa un chilo di hashish a settimana, approfittando anche della collaborazione di un minorenne per eludere i ...