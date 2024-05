Challenger Torino 2024 | Francesco Passaro completa l’opera e batte Lorenzo Musetti in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024)aldi. Le sue due settimane esaltanti, partite dagli Internazionali d’Italia di Roma, si sublimano nella vittoria al175 di, in cui riesce are incon il punteggio di 6-3 7-5. Si tratta di una vera e propria rivincita delladi Forlì di due anni fa, quando fu il toscano a prevalere in tre set. Primo parziale, quello di, davvero incisivo per come lo si vede partire a razzo. 12 dei primi 15 punti sono suoi, il che lo porta sul 3-0. Di lì in avanti è vero chenon ha più fastidi al servizio per il resto del set, ma è ...