Serie A 2023 2024 - il Sassuolo è aritmeticamente retrocesso in Serie B

(Di domenica 19 maggio 2024) Il campionatodiA ha anche la sua seconda retrocessa dopo la Salernitana ed è il. Dopo la sconfitta odierna contro il Cagliari e i risultati arrivati nel pomeriggio dai campi di Udine e Monza, anche l’aritmetica condanna ora la squadra di Davide Ballardini. Si tratta della prima retrocessione inB della storia del club, che nel 2012/2013 era stato promosso per la prima volta inA e da allora ci era rimasto fino a oggi. Si chiude un ciclo che ha visto passare per il Mapei Stadium tanti giocatori approdati poi nelle big del nostro calcio, impreziosito dal 6° posto raggiunto nel 2015/2016 con conseguente qualificazione in Europa League per la prima e finora unica volta nella storia della società ...