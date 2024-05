Il Catania perde - ma si qualific - al secondo turno dei PlayOff

(Di domenica 19 maggio 2024) Al Massimino, gremitissimo, quasi 20 mila spettatori, hanno gioito ma, anche sofferto, come sempre, questo passaggio aldei play-off:0 Atalanta U23 1. I rossazzurri battuti al Massimino per 1-0, ma essendo testa di serie, la squadra etnea sia grazie al successo dell’andata. Sugli spalti, grande pubblico, anzi grandissimo pubblico delle grandi occasioni, dalla curva nord, curva sud, tribuna B e tribuna A, si alza, un unico grido: “noi vogliamo questa vittoria“!!. La vittoria non arriva, ma si conquista il passaggio al. I bergamaschi sono andati in vantaggio, con un gol di Diao Balde al 92? su calcio d’angolo. Una partita bella per certi versi, a tratti nervosa, con capovolgimenti di fronte, traverse e gol mancati, sprecati. La formazione ...

Nel 38esimo e ultimo turno della regular season di Serie C 2023 /24 il Catania agguanta la salvezza e accede così direttamente ai play-off , riscattando così il pass che spetta alla vincitrice della Coppa Italia di categoria. Decisiva per gli etnei ...

Cosa serve al Catania per qualificarsi al secondo turno nazionale dei playoff di Serie C dopo la vittoria per 1-0 di questa sera a Caravaggio...

Il Catania perde ma passa il turno: urge più lucidità sotto porta contro l’Avellino - Il catania perde ma passa il turno: urge più lucidità sotto porta contro l’Avellino - Il catania si apprestava a vivere la prima partita al Massimino dei play-off con i favori del pronostico: stadio sold-out e ben 3 risultati.

