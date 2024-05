Terracina Finisce in manette per violazione degli arresti domiciliari

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di domenica 19 maggio 2024)– Questa mattina, i Carabinieri della N.O.R. – Aliquota Radiomobile dihanno tratto in arresto un uomo di 52 anni, residente nella stessa città, in ottemperanza all’ordine di sostituzione della misuracon la custodia cautelare in carcere. L’ordine è stato emesso dall’ufficio di Sorveglianza di Roma. L’arrestato, che era sottoposto L'articolo Temporeale Quotidiano.