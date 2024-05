Raisi - incidente in elicottero per il presidente iraniano | mistero sulle sue condizioni Si cerca il velivolo | all' opera 20 squadre di soccorsi

(Di domenica 19 maggio 2024) IlEbrahime il suo entourage sarebbero rimasti coinvolti in unaereo in Iran. I soccorritori al momento starebberondo di raggiungere l', come...

Il presidente Iran iano Ebrahim Raisi e il suo entourage sarebbero rimasti coinvolti in un incidente aereo in Iran . I soccorritori al momento starebbero cercando di raggiungere l' elicottero , come...

Papa: nazioni aprano porte alla pace - Papa: nazioni aprano porte alla pace - Papa Francesco auspica che lo spirito di Pentecoste "porti i responsabili delle nazioni ad aprire le porte di pace" nei "tanti posti dove ci sono le guerre". Lo ha detto rivolgendosi ai fedeli in ...

Iran, atterraggio “difficile” per il presidente Raisi - Iran, atterraggio “difficile” per il presidente raisi - L'elicottero su cui viaggiava il presidente iraniano ha subito un "atterraggio difficile" prima dello stop alle comunicazioni per maltempo ...

Un elicottero con a bordo il presidente dell’Iran Ebrahim Raisi ha fatto un incidente, e non si sa dove sia - Un elicottero con a bordo il presidente dell’Iran Ebrahim raisi ha fatto un incidente, e non si sa dove sia - Domenica in Iran un elicottero con a bordo il presidente del paese, Ebrahim raisi, ha fatto un incidente e al momento non si trova. Lo hanno riferito i media di Stato iraniani e i rappresentanti della ...