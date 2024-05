(Di domenica 19 maggio 2024) Il 23 umbro batte il 22enne di Carrara col punteggio di 6-3 7-5.- Francescoha fatto suo il "Piemonte Open Intesa Sanpaolo", tonreo Challenger Atp 175 andato in scena al Circolo della Stampa Sporting di. Ilta umbro, 23enne, numero 240 del mondo, in gara grazie a una wil

Tennis: Torneo Torino. Titolo a Passaro, Musetti ko in finale - Tennis: Torneo torino. Titolo a passaro, Musetti ko in finale - Il 23 umbro batte il 22enne di Carrara col punteggio di 6-3 7-5.torino (ITALPRESS) - Francesco passaro ha fatto suo il 'Piemonte Open Intesa ...

