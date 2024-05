Giornata Mondiale dei Tarocchi | viaggio attraverso radici e tradizioni dei mazzi più famosi d’Italia

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di domenica 19 maggio 2024) Carte da gioco prima, strumenti esoterici e linguaggi divinatori poi. I, con il passare dei secoli, non hanno perso il loro misterioso fascino, che nel passato e nel presente è riuscito a conquistare sovrani, artisti, letterati e figure di spicco del mondo della politica e dell’alta società che a loro si sono rivolti per interrogare il proprio destino. L’Italia, in particolare, vanta una lunghissima tradizione legata a queste carte, a metà tra naturale e soprannaturale. In occasione delladei(25 maggio), Campeggi.com, vuole accompagnare alla scoperta delle destinazioni del Belpaese maggiormente legate a quest’arte affascinante: dalla Lombardia, terra natale deipiù antichi, fino alla Sicilia e alle sue varianti provinciali, passando ...