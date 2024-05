L'Ucraina è militarmente in crisi mentre Moldavia, Georgia e Paesi Baltici sono una polveriera. In Israele si è giunti all'ottavo mese di guerra - L'Ucraina è militarmente in crisi mentre Moldavia, Georgia e Paesi Baltici sono una polveriera. In israele si è giunti all'ottavo mese di guerra - Le operazioni militari israeliane continuano contro il Libano, con l'uccisione di un alto comandante hezbollah. La risposta della formazione sciita si è concretizzata con il lancio di 60 razzi sul ...

Israele, estrema destra: "Se Hezbollah non si ritira da confine bisognerebbe entrare in Libano" - israele, estrema destra: "Se hezbollah non si ritira da confine bisognerebbe entrare in Libano" - nel nord di israele, Smotrich ha detto che l'obiettivo ultimo deve essere far ritornare alle loro case gli abitanti delle località del nord evacuate per il rischio di attacchi da parte di hezbollah.

M.O.: nel raid a Nusseirat 31 morti, Gantz minaccia di lasciare il governo - M.O.: nel raid a Nusseirat 31 morti, Gantz minaccia di lasciare il governo - il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha detto che occorre lanciare un ultimatum a hezbollah, perché lasci le zone di confine con israele, e in caso contrario ha chiesto di istituire una zona di ...