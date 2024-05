Guglielmo Marconi - quel fascista riottoso che inventò il futuro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) «Pensa se l'aria, solo l'aria, potesse trasportare la nostra voce, i nostri pensieri: milioni di parole portate da onde invisibili...». Così, con levità alla Calvino, nel tumulto del suo cuore da radiotelegrafista, un giovanesi rivolge alla petulante cugina americana Daisy.sta descrivendo ildel mondo che egli stesso sarà destinato a disegnare. Lei non capisce ma si adegua, e, innamorata, sospira. Lui, invece, respira il sogno, roba che evoca «Stay Hungry, Stay Foolish» (e fin da subito si mette in chiaro che Steve Jobs ebbe inun unico, grande maestro). Così, nella visione del premio Nobel descritta dall'annunciatissima fiction in onda lunedì e martedì su Raiuno- L'uomo che ha connesso il mondo (regia assai efficace di ...