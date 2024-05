Covid fattore di rischio per Alzheimer - l’analisi

(Di domenica 19 maggio 2024) (Adnkronos) – "L'infezione da Sars-CoV-2 dovrebbe essere considerata undiper l', anche se la distinzione tra causalità e accelerazione della malattia non è chiara". Va ancora capito, in altre parole, sepuò causare la demenza oppure velocizzarne la comparsa e l'evoluzione. E' la conclusione a cui sono giunti gli autori di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: ...

