(Di domenica 19 maggio 2024) A un passo dal cielo.deve accontentarsi dell’neidi2024. Sul tatami di Abula 22enne nostrana ha cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma nell’atto conclusivo che assegnava l’oro la mongola Baasankhuu Bavuudorj (n.6 del ranking) si è dimostrata più forte. Le due finaliste già si erano incontrate in tre circostanze in passato e Bavuudorj era in vantaggio nello storico 2-1. Una sfida nella quale si è compreso fin da subito come la mongola fosse più brillante dal punto di vista fisico, al cospetto di unapoco brillante e non rampante come al solito. Spesso sulla difensiva, laka italiana ha cercato di stringere i denti. Subìto uno shido nella fase iniziale da parte dell’atleta tricolore, si ...

Judo, via ai Mondiali di Abu Dhabi: l’Italia prepara le Olimpiadi e non si accontenta più dei podi - judo, via ai Mondiali di Abu Dhabi: l’Italia prepara le Olimpiadi e non si accontenta più dei podi - Dal 19 maggio i campionati a poco più di 70 giorni dai Giochi di Parigi: presenti 110 nazioni. Un anno fa le medaglie di Manuel Lombardo, assunta Scutto, ...

Judo, Assunta Scutto è argento nei -48 kg ai Mondiali di Adu Dhabi - judo, assunta Scutto è argento nei -48 kg ai Mondiali di Adu Dhabi - A un passo dal cielo. assunta Scutto deve accontentarsi dell’argento nei Mondiali di judo 2024. Sul tatami di Abu Dhabi la 22enne nostrana ha cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma nell’atto ...

Judo, una scatenata Assunta Scutto approda in finale ai Mondiali! - judo, una scatenata assunta Scutto approda in finale ai Mondiali! - Calato il sipario sulla fase eliminatoria della prima giornata dei Mondiali 2024 di judo. Sul tatami della Mubadala Arena di Abu Dhabi, un day-1 nel quale c’erano attese in casa Italia sul conto di ...