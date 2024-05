Alpino bergamasco - mi hai emozionata | vorrei contattarti per ringraziarti

(Di domenica 19 maggio 2024) Pubblichiamo la lettera diffusa sui social dalla signora Marzia Guerra, che cerca undella sezione di Bergamo conosciuto all’adunata degli Alpini di Vicenza nel weekend tra venerdì 10 e domenica 12 maggio. “Sabato scorso ho fatto questa foto con questo meravigliosoche mi ha… Peccato che non sono riuscita nemmeno a chiedergli il nome, un po’ per timidezza e un po’ per la tanta gente… Ci siamo mandati un bacio a distanza come saluto. Mi piacerebbe contattarlo per ringraziarlo per l’emozione che mi ha dato”

