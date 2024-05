Formazioni ufficiali Inter-Lazio | Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 19 maggio 2024) Ledi, match valido per la 37esima e penultima giornata di, in programma oggi, domenica 19 maggio, alle 18.00. I nerazzurri vogliono fare festa all’ultima gara casalinga della stagione; lainvece insegue i tre punti per restare in scia della Roma e continuare a sognare il sesto posto. Ecco le scelte dei due allenatori. LE: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.: Provedel; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos. SportFace.