Ex Gkn - notte in tenda davanti agli uffici della Regione La politica dia risposte

(Di domenica 19 maggio 2024) Firenze, 19 maggio 2024 – Ieri il corteo finoin via di Novoli, poi il montaggio delle tende e lapassata nell’accampamento al grido di “insorgiamo”. Non si ferma la protesta degli operaiex Gkn di Campi Bisenzio, ora Qf in liquidazione, che chiedono a gran voce alladi discutere e approvare la proposta di legge regionale per l’istituzione di consorzi pubblici in modo da procedere con la reindustrializzazionefabbrica che un tempo produceva semiassi e componentistica per auto e che nel futuro vorrebbe puntare sul ’green’. In protesta una quindicina di tende, con altrettanti operai che insieme a studenti “pro-Palestina” e centri sociali. A ora però latace. “L’invio ...

I carabinieri hanno arrestato un 39enne che stava Prova ndo a entrare di notte nell' ospedale di Carate Brianza (Monza). Si tratta di un ex dipendente dell'azienda di manutenzione licenziato proprio perché aveva rubato in quegli stessi uffici mesi ...

Castelfiorentino (Firenze), 5 maggio 2024 – “Ci scusiamo per il disagio, ma l’ufficio oggi rimarrà chiuso per Furto e tornerà in servizio lunedì". Così si sono sentiti rispondere coloro che ieri mattina si erano presentati all’ingresso dell’ufficio ...

