Ecco la lista che vuole la distruzione d' Israele | il caso alle Europee

(Di domenica 19 maggio 2024) In Francia, i simpatizzanti di Hamas fanno sul serio. Nei giorni in cui il Muro dei Giusti presso il Memoriale dell'Olocausto a Parigi è stato vandalizzato con le mani rosse, riferimento al massacro da parte della folla palestinese di due riservisti israeliani a Ramallah nell'ottobre 2000, e un clandestino algerino di 29 anni ha tentato di incendiare una sinagoga a Rouen, l'Unione dei democratici musulmani francesi (Udmf), partito islamista fondato da Nagib Azergui, ha presentato unaper le elezionidel 9 giugno denominata “Free Palestine”, che è stata convalidata dal ministero dell'Interno guidato da Gérald Darmanin. Il movimento islamista, chedel 2019 aveva ottenuto 28mila voti pari allo 0,13% a livello nazionale, chiede «un cambiamento radicale della diplomazia francese ed europea» con ...

Milano, 17 mag. (Adnkronos Salute) - Sono 15 famiglie di nemici invisibili invulnerabili ai farmaci. superbatteri , potenziali killer per l'uomo , che oggi più che mai "mettono a rischio molti dei progressi della medicina moderna". L'Organizzazione ...

“Il ricorso sulla Legge elettorale è aleatorio e infondato . L’Italia la spunterà ampiamente”. Il costituzionalista Salvatore Curreri , in esclusiva a Notizie.com : “Nessuno dei tre motivi” del ricorso alla Corte europea secondo il quale le modifiche ...

Venti candidati, dieci donne e dieci uomini con valori comuni, che hanno deciso di mettersi in gioco per "imprimere un forte cambiamento alla città". È questa la squadra di Fratelli d’Italia che ieri mattina al locale L’Orto di Empoli ha ...

