Crosetto dice che il buco da 200 miliardi del Superbonus è più grave dei 79mila euro contestati a Toti - Crosetto dice che il buco da 200 miliardi del Superbonus è più grave dei 79mila euro contestati a toti - "Ci sono responsabilità politiche che sono molto più gravi dei 79mila euro contestati a toti di finanziamento lecito ...

Alla sanità privata dalla Regione Liguria 100 milioni negli ultimi tre anni - Alla sanità privata dalla Regione Liguria 100 milioni negli ultimi tre anni - L’ultimo conto lo ha fatto il gruppo regionale Pd: «Solo negli ultimi tre anni, con il Piano Restart per il recupero delle liste di attesa, la Regione di toti ha versato 100 milioni di euro ai privati ...

Grandi manovre in Regione Liguria, i colonnelli cercano il riposizionamento e si schierano tutti con Giampellegrini - Grandi manovre in Regione Liguria, i colonnelli cercano il riposizionamento e si schierano tutti con Giampellegrini - Gli effetti sull’organizzazione del palazzo dell’ente in piazza de Ferrari per l’inchiesta che ha travolto Giovanni toti ...