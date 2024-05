Ordine d’arrivo F1 - GP Imola 2024 | Verstappen vince per 7 decim - Leclerc sul podio

(Di domenica 19 maggio 2024) Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di Emilia Romagna, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sul tracciato del Santerno, con l’ambizione di conquistare la vittoria, per i piazzamenti sule per i posti che garantivano i punti fondamentale in ottica classifica generale. Maxha vinto di forza il GP di, imponendosi dopo essere scattato dalla pole position. Il tre volte Campione del Mondo ha giganteggiato al volante della Red Bull ed è riuscito a precedere la McLaren di Lando Norris, che ha conservato in maniera brillante la seconda posizione e che nel finale si è portato ad appena settei dal fuoriclasse olandese. Charlesè riuscito a salire sul terzo gradino ...

