F1 - pagelle GP Emilia Romagna | Verstappen trionf - brilla Norris

Uno degli snodi più importanti di questo weekend di Imola si è ufficialmente esaurito in questo pomeriggio dedicato, fortemente, al Made in Italy. Dopo aver assistito alle tre prove libere dominate da Charles Leclerc (le prime due) e da Oscar ...

Non è andato come sperato il venerdì a Imola per la Red Bull, che ha faticato in occasione delle due sessioni di prove libere del GP dell’Emilia Romagna 2024 di F1. Eloquenti il settimo e l’ottavo posto di Max Verstappen e Sergio Perez nelle FP2, a ...