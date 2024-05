La pace all’occidentale fa infuriare Zelensky

Guerra Ucraina Russia, Kiev: bombe su una casa di riposo a Kharkiv, quattro morti. LIVE - Guerra Ucraina Russia, kiev: bombe su una casa di riposo a Kharkiv, quattro morti. LIVE - Per il presidente ucraino "l'assalto lanciato dalla Russia contro la regione di Kharkiv potrebbe essere solo la prima ondata di un'offensiva più ampia". E chiede agli Usa di togliere le limitazioni su ...

Gli europei entrino a Kiev in sandali - Se milioni di europei, invece di prepararsi gli stivali da guerra, calzassero i sandali e si mettessero in cammino verso la terra sacra di una nazione violentata cosa accadrebbe

Pentecoste, l'appello di Papa Francesco: "Non ci arrendiamo, continuiamo a parlare di Pace". Parolin a luglio in visita in Ucraina - a ovest di kiev, è meta di pellegrinaggi che radunano fedeli cattolici di tutta l'Ucraina e anche da altri Paesi. In questi ultimi due anni i pellegrini chiedono in particolare l'intercessione di ...