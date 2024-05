LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | medaglia d’argento per Scutto A breve la finale di Odette Giuffrida

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:33 Programma che prosegue con le finali della categoria -60 kg maschile. Si parte con il duello per il bronzo tra il giapponese Taiki Nakamura ed il kazako Yeldos Smetov. 16:28 NOOOO! Waza-ari di Bavuudorj a 5 secondi dalla chiusura del tempo regolamentare. Contrattacco letale della mongola, a cui viene assegnato addirittura l’ippon.per Assunta. 16:27 Un minuto al termine. Incontro aperto in cui può succedere di tutto. 16:26 Bavuudorj prova l’ura nage, ma fortunatamente Susy è ancora una volta attenta. Sulla campana pende però uno shido quando siamo a metà gara. 16:25 Molto aggressiva la campionessa dei recenti Campionati Asiatici.legge le intenzioni delle avversarie difendendosi egregiamente. 16:23 Inizia ...