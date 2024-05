Endless Love streaming - replica puntata del 19 maggio 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 19 maggio 2024) Triplo appuntamento oggi – domenica 19– con la soap turca. Ecco iper rivedere gli episodi 77, 78 e 79 trasmessi da Canale 5 in. Quando Ozan e Zeynep rivelano a tutti di essersi sposati, Kemal riporta a casa sua sorella. I genitori, in preda all’ira e al dolore, cercano di convincerla a divorziare. Kemal è arrabbiato perché non accetta la scelta della sorella di sposarsi di nascosto e si sente in colpa per aver abbandonato la famiglia nel momento del bisogno. Mentre Leyla è pronta a combattere per la sua casa, che presto verrà venduta all’asta, ma non è preoccupata, Kemal teme, invece, eventuali ingerenze di Emir.