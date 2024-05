Cina | sviluppo turismo nella contea di Wushan a Chongqing 1

(Di domenica 19 maggio 2024), 19 mag – (Xinhua) – Una foto aerea scattata da un drone il 16 maggio 2024 mostra turisti che visitano un’area panoramicadimunicipalita’ cinese sud-occidentale di. Negli ultimi anni, assumendo l’industria turistica culturale come suo settore pilastro strategico, ladiha promosso ilincentrato sull’area delle Tre Gole. Sono state attuate anche diverse misure, tra cui l’istituzione di progetti turistici innovativi e il miglioramento dell’infrastruttura turistica per favorire lodi alta qualita’ del. (Xin) Agenzia Xinhua

Chongqing , 12 mag – (Xinhua) – Una foto aerea scattata da un drone il 11 maggio 2024 mostra la nave Innovation 5 in arrivo al porto di Jiangjin Luohuang a Chongqing , nel sud-ovest della Cina . Questa nave marittima di classe da

