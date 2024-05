(Di domenica 19 maggio 2024), 19 mag – (Xinhua) – Lenel listino principale della Borsa di(SSE) hanno speso complessivamente quasi 900 miliardi di yuan (126,7 miliardi di dollari) in ricerca e sviluppo (R&S) lo scorso anno, come mostrato dai dati piu’ recenti. Questo dato rappresenta undi circa il 5% su base annua e suggerisce che il trend di crescita dellein R&S e’ stata mantenuta per tre anni consecutivi, secondo la SSE, una delle due principali borse cinesi. In particolare, lenel settore delle attrezzature aeronautiche, dell’elettricita’ e dei servizi di telecomunicazione hanno riportato undi oltre il 30% nellein R&S. Il rapporto di spesa in ...

