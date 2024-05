Il Novecento trova casa a Pescara

(Di domenica 19 maggio 2024) Appartato e ricco di opere, l’Imago Museum ospita una galleria di opere del XX secolo, ricostruendo uno straordinario percorso di pittura. Si affianca a un’altra, inaspettata collezione dell’Ottocento voluta da due mecenati e quindi aperta alla città abruzzese.è una città sorprendente e misteriosa. Ti chiederesti perché andarci, non avendo i monumenti dell’Aquila e le diffuse meraviglie di Civita d’Antino, di Santo Stefano di Sessanio, di Bominaco, di Tornimparte, di Caramanico, di Rocca Calascio. E invece a ogni arrivo, il mare, il cielo, la luce, ti avvolgono e ti innalzano, eappare città sospesa tra il cielo e il mare, e, come mi è accaduto solo a Lisbona, ti sorprende. Una vera apparizione, lungamente annunciata e concepita come un figlio silenziosamente atteso. Così il sogno di Venceslao Di Persio e di Rossana Pallotta è ...

