Verstappen vince a Imola davanti a Norris - terzo Leclerc

Max Verstappen ha vinto il Gp Imola , del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settima prova del Mondiale di Formula 1. L’olandese della Red Bull, partito dalla pole position, ha conquistato il quinto successo stagionale precedendo la McLaren di ...

Neinte da fare per Norris, il GP di Imola lo vince Verstappen con 7 decimi di vantaggio. Terzo posto per Leclerc, poi Piastri Sainz Hamilton Russell Perez Stroll e Tsunoda in zona punti. A seguire...