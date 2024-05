Tennis - Internazionali d’Italia | la toscana Paolini e l’emiliana Errani vincono il doppio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Roma, 19 maggio 2024 – Sarae Jasminehanno trionfato a Roma, vincendo ilfemminile deglid'Italia, torneo Wta 1000 andato in scena sulla terra rossa del Foro Italico.e la(di Bagni di Lucca) nella finale odierna hanno battuto la statunitense Coco Gauff e la neozelandese Erin Routliffe col punteggio di 6-3 4-6 10-8. Le due azzurre hanno recuperato e vinto il super tie-break decisivo, dove erano sotto prima per 4-1 e poi per 8-6, conquistando gli ultimi quattro punti di fila. Molto positivo il torneo delle due azzurre designate per ilfemminile dei Giochi di Parigi2024, che adesso sono quinte nella Race (il ranking mondiale che tiene conto solo dei risultati dell'anno in corso, ndr.).