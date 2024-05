Meloni infiamma i patrioti spagnoli di Vox | Siamo noi il futuro dell’Europa video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 19 maggio 2024) “Buenas dìas patriotas!”, è il grido in spagnolo con cui Giorgiahato la platea di Vox e scatenato la prima standing ovation. La presentazione di Santiago Abascal, del resto, non era stata certo di basso profilo. “Signori e signore, la donna che ha cambiato la politica italiana…”. E sul maxi-schermo, sul quale Giorgia era indicata come “Georgia”, a conferma di come il bello della diretta sia tale anche in Spagna, quando è apparso il volto della premier italiana, in-collegamento con la manifestazione ‘Europa Viva 24‘ di Vox, il boato della sala ha salutato unain cardigan chiaro in una cornice di bandiere italiane. Da “Yo soy Giorgia” a noi conservatoriilTre anni dopo quello storico discorso che lapropose ai ...