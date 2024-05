LIVE F1 - GP Imola 2024 in DIRETTA | Verstappen soffre ma torna alla vittoria Terzo posto per Leclerc

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.31 Questa la classifica completa del Gran Premio di: 1 Max2 Lando NORRIS 3 Charles4 Oscar PIASTRI 5 Carlos SAINZ 6 Lewis HAMILTON 7 George RUSSELL (giro veloce) 8 Sergio PEREZ 9 Lance STROLL 10 Yuki TSUNODA 11 Nico HULKENBERG 12 Kevin MAGNUSSEN 13 Daniel RICCIARDO 14 Esteban OCON 15 Guanyu ZHOU 16 Pierre GASLY 17 Logan SARGEANT 18 Valtteri BOTTAS 19 Fernando ALONSO RIT Alexander ALBON 16.29 Podio per Charles, che chiude in terza posizione. 16.28 MAXVINCE IL GP D’!! Seconda posizione per Lando Norris. GIRO 63/63 0.761. Prova a farsi vedere Norris che però è distante. GIRO 63/63 Per 49 millesimi Norris non prende ...