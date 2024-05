F1 - Verstappen vince in volata a Imola davanti a uno scatenato Norri - Leclerc porta la Ferrari sul podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) Dopo aver mancato il successo a Miami, Maxha voluto rispondere con forza e si è aggiudicato il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato diil tre-volte campione del mondo ha messo in scena uno dei suoi weekend migliori di sempre. Dopo un venerdì molto complicato con una RB20 che proprio non voleva saperne di girare a dovere nelle curve T2, si è rimboccato le maniche e, tra qualifiche e gara, ha dimostrato di essere sempre lui l’uomo da batterendo il 59° Gran Premio della sua carriera e tornando a scappare in classifica generale. Alle sue spalle uno straordinario Landos che ha provato a mettere in discussione la leadership di “Super Max” fino alla bandiera a scacchi, quindi Charlesche ...