Raisi - incidente in elicottero per il presidente iraniano | mistero sulle sue condizioni Si cerca il velivol - soccorsi difficili per forte nebbia

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il suo entourage sarebbero rimasti coinvolti in un incidente aereo in Iran. I soccorritori al momento starebbero cerca ndo di raggiungere l' elicottero , come...

