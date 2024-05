Frosinone - 3 punti preziosi dopo l’Inter! 0-1 a Monz - decide Cheddira

(Di domenica 19 maggio 2024) Ildi Di Francesco, reduce dalla pesante sconfitta subita con, rialza la testa in casa dela portando a casa 3ssimi in ottica salvezza. Basta una rete diai ciociari BALZO – Ildi Eusebio Di Francesco rialza la testala pesante sconfitta subita conallo stadio Benito Stirpe. I ciociari, in piena lotta salvezza, portano a casa trebattendo ila all’U-Power Stadium. A sbloccare il risultato è9 minuti dal fischio d’inizio: iniziativa insistita di Harroui che pennella di mancino perche di testa insacca praticamente a porta ...

Una vittoria per la Champions aritmetica, per giocarla per la ventiquattresima volta nella sua storia, poi si potrà pensare alla finale di Coppa Italia. La Juventus cerca i tre punti per raggiungere l’obiettivo che a detta di Allegri e della ...

Il Milan di Ignazio Abate vince con i pari età del Frosinone nella gara valida per la 33^ giornata della Primavera 1. Speranze playoff

Fischio finale Monza - Frosinone 1 - 1 : il Monza è ancora opaco, Cheddira ne approfitta - Fischio finale Monza - frosinone 1 - 1 : il Monza è ancora opaco, Cheddira ne approfitta - Nel Monza non c'è Di Gregorio ( tra i pali Sorrentino ) : difesa e mediana confermate, con Gagliardini che abbottona lo schieramento locale dirottando in panchina Zerbin ; detto che nel frosinone non ...

Frosinone, colpo da salvezza a Monza: Cheddira rilancia Di Francesco - frosinone, colpo da salvezza a Monza: Cheddira rilancia Di Francesco - Il match del Brianteo è stato sin da subito molto combattuto, con il frosinone che ha cercato sin da subito a impensierire la squadra di Palladino. I ciociari, in piena lotta per non retrocedere, ...

Le pagelle di Monza-Frosinone 0-1: Soulé e Harroui inventano, Cheddira segna e la difesa alza il muro - Le pagelle di Monza-frosinone 0-1: Soulé e Harroui inventano, Cheddira segna e la difesa alza il muro - Nella ripresa si abbassa a centrocampo ma tira ancora in porta, è il migliore del frosinone (dal 27’ s.t. Gelli 6 ... vittoria in trasferta nell’ultima gara lontano da casa, tre punti meritati che ...