Il Sassuolo retrocede in Serie B - ora lo dice anche la matematica

(Di domenica 19 maggio 2024) Modena, 19 maggio 2024 – Ora è ufficiale, dopo undici stagioni nella massimailcalcioinB. L’ennesima sconfitta maturata al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia (0-2 contro il Cagliari di Claudio Ranieri) sancisce la clamorosa retrocessione dei neroverdi, formazione con diversi nazionali, che quest’anno per la prima volta ha dovuto fare a meno a lungo della sua bandiera Domenico Berardi. E i risultati si sono visti: in 37 gare soltanto 7 vittorie, 8 pareggi e ben 22 sconfitte. A colpire è soprattutto l’enormità di 74 gol subiti: la mediadue a partita. Retrocessione che arriva con una giornata di anticipo rispetto alla fine del campionato e che giunge il 19 maggio, cioè il giorno dopo quella che è la data del compleanno dell’indimenticabile patron Giorgio Squinzi, ...

