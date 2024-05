Andò - con L' abbaglio racconto i Mille tra comicità e dramma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) "Mentre facevo La stranezza avevo già in mente di fare questo film d'avventura riproponendo la stessa trilogia attoriale e dove si mescolanouna cosa congeniale per me in questo momento della vita". Così Robertooggi a Cannes racconta L', film sull'impresa deinel 1860 attualmente in lavorazione in Sicilia. "Quello è stato un periodo di storia talmente cruciale, denso, dove si muovono idealità pure, basta leggere le cronache dell'epoca. C'era allora - dice ancora il regista - un entusiasmo interessato da parte di questi ragazzi che molto spesso erano musicisti, artisti. E poi si vede anche come Garibaldi si trovi allora costretto a far passare dei compromessi, una cosa che purtroppo anticipa l'oggi". Comunque si tratta di una mega produzione di 18 mln che vede unite ...