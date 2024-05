Serafini | Il Milan non ha mai rimediato ai suoi difetti - contro il Torino…

Serafini critica duramente: “Milan servono riflessioni profonde, devono arrivare…” - serafini critica duramente: “milan servono riflessioni profonde, devono arrivare…” - Nel corso del post partita di Torino-milan, il giornalista Luca serafini ha criticato la gara dei rossoneri. Quale futuro attende il milan Emiliano Guadagnoli Redattore 19 maggio 2024 (modifica il 19 ...

Serafini: “Il Milan nel primo tempo la partita l’ha anche fatta ma c’è un enorme problema” - serafini: “Il milan nel primo tempo la partita l’ha anche fatta ma c’è un enorme problema” - Il giornalista Luca serafini a milanTv non è per nulla tenero con i rossoneri: “Il milan in questa stagione non è mai riuscito a rimediare ai propri difetti ed ai propri limiti, perché la partita nel ...

Serafini: “Difficile sopportare uno sfaldamento del genere, sono emersi…” - serafini: “Difficile sopportare uno sfaldamento del genere, sono emersi…” - Nel post partita di Torino-milan, il giornalista Luca serafini ha commentato la sconfitta dei rossoneri ai microfoni di milan TV. Sulla gara: "Il milan in questa stagione non è mai riuscito a ...