La Wild Atlantic Way in Irlanda è la meta perfetta per gli appassionati di vacanze on the road : è l'itinerario costiero più lungo del mondo, pieno di bellezze.Continua a leggere

(Adnkronos) – compie dieci anni la Wild Atlantic Way, la strada che corre lungo la costa occidentale dell’ Irlanda , guardando all’Oceano, in quell’angolo estremo d’Europa dove il mare nei secoli ha scolpito insenature e scogliere. E’ la via costiera ...

(Adnkronos) – Da dieci anni la Wild Atlantic Way, la strada che per 2.500 chilometri segue la costa occidentale dell’Irlanda affacciata sull’Oceano, attira i visitatori di tutto il mondo per la sua natura incontaminata e i suoi paesaggi selvaggi. ...

Internazionali Roma, Errani e Paolini vincono il doppio contro Gauff e Routliffe - Internazionali Roma, Errani e Paolini vincono il doppio contro Gauff e Routliffe - (Adnkronos) – Impresa delle azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, che vincono il titolo nel doppio femminile agli Internazionali d'Italia, torneo Atp Roma 2024. La coppia italiana ha battuto in tre s ...

Turismo, in Irlanda compie 10 anni la Wild Atlantic Way: meta iconica e volano per l'economia - Turismo, in Irlanda compie 10 anni la wild atlantic Way: meta iconica e volano per l'economia - Compie dieci anni la wild atlantic Way, la strada che corre lungo la costa occidentale dell’Irlanda, guardando all’Oceano, in quell’angolo estremo d’Europa dove il mare nei secoli ha scolpito ...

Turismo: lungo la Wild Atlantic Way, dove il saper fare irlandese diventa esperienza - Turismo: lungo la wild atlantic Way, dove il saper fare irlandese diventa esperienza - Lungo l'itinerario turistico che accompagna da 10 anni i visitatori si possono conoscere aziende che tramandano attività tradizionali ...